Sortie d'un baccalauréat Scientifique et très intéressée par les Sciences, j'ai décidé de m'orienter dans le domaine de la chimie, domaine qui m'attire et me plait depuis son commencement. J'ai alors intégré la Faculté de Chimie de Strasbourg en espérant développer mes connaissances et compétences dans ce domaine.