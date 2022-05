Marina JACOB

En poste actuellement,

Je suis chargée des projets de marketing digital pour l'enseigne Keep Cool.



Mes activités sont variées et gérées en autonomie: animation des réseaux sociaux, stratégie de référencement du site internet de l'enseigne, publicités payantes (adwords et display, facebook).



L'accompagnement de plus de 115 salles dans leur stratégie de communication digitale au niveau local vient compléter mon périmètre d'intervention et me donner ainsi un champ d'action large et stimulant !



Mes compétences :

Études de marché

Gestion de projet

Reporting

Statistiques

Budgets marketing/ vente

Base de données

Marketing direct

SEO/SEM

Communication

Webmarketing

Google adwords

Google Analytics

Veille