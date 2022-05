Marina JOLIVET

Eleveuse de manchots en bois, magnétiseuse de frigos et plastichienne de traineau, j’adore dessiner et peindre des bestioles et des grosses légumes et me presser le citron pour trouver des jeux de mots subtiles ou complètement débiles pour leur donner la parole.



J’aime travailler du tout p’tit format (magnet) au très grand (fresques), animer des ateliers avec petits et grands pour fabriquer un magnet (devenir comme moi magnétiseur de frigo!) ou un projet plus gros (fresque, enseigne d’école, …), répondre à des commandes personnalisées en peinture ou en infographie (enseignes, scénographie, affiches, pochettes de cd, flyer, livres d'illustration...).



J’aime aussi recycler, sculpter des trucs récoltés dans le Gave de Pau etc., emmoumouter du bois pour créer des bébêtes, et mon but est que ce travail plastichien soit aussi humoristique que mes dessins.



Préoccupée par les problèmes qui menacent l'environnement, je concocte des extrapolaires, expos d'extrapolation humoristique sur le réchauffement climatique et ses graves conséquences, pour sensibiliser et transmettre ce que j’ apprends dans ma boule de glace de façon ludique mais sérieusement quand même!



Mes principaux centres d'intérêt en ce moment sont la musique ringarde, le cinéma de séries B, beurk le nucléaire et les pesticides etc., les vers de terre en quête d’accent avec André Minvielle et sa minvielle à roue pleine d’expérimentations sonores, qui projetera des petits dessins animés et les toutous dont je prépare une thèse aussi farfelue que poilue.



Mes compétences :

Graphisme, Illustrations, Fresques, Animation D'at