Bonjour ,je me nomme NDANDJAR KARADE MARINA JOSEFA ,je suis originaire du Tchad et réside au Cameroun plus précisément a Yaoundé.j ai eue a faire une formation en hôtellerie et restauration et est sortie avec le diplôme de technicienne d exploitation en hôtellerie et restauration .je n ai pas de spécialité ,puisque ma profession englobe :

la cuisine

la boulangerie pâtisserie

la restauration

le ménage qui professionnellement est appelé service des étages

la lingerie buanderie et et autres comme l art et la décor , accueil et réception.

j aime beaucoup mon métier et je sais qu en l exerçant ,je donne toujours le meilleur de moi,car c est a travers mon métier que j exprime mon amour pour celui ci.j ai eue a m exercer dans certains hôtels connus de la ville comme Djeuga palace et toun gou hotel et ce fut une tres belle expérience.