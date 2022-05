Marina JUILHA

Depuis plus de 10 ans à la Macif, j'ai participé à la définition puis à la mise en oeuvre de la démarche qualité. Réaliser des enquêtes de satisfaction pour collecter les attentes de nos clients, participer à l'élaboration de la politique qualité puis à la construction de notre référentiel de service, aider au déploiement de la démarche au sein des agences et centres de gestion puis réaliser des audits qualité sur sites sont parmi les missions qui me sont confiées



Mes compétences :

Enquètes de satisfaction

Gestion de projet

Certification de service

Audit qualité