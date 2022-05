Marina KERN

Souriante, dynamique et ayant le sens du contact, je suis à la recherche d'un nouveau défi professionnel.

En effet, mon objectif est d'évoluer dans le domaine commercial. Ayant pour but de mener à terme les objectifs que vous m'aurez fixé, je souhaite m'épanouir dans ma carrière professionnelle.

A la recherche d'un emploi de commerciale (sur le terrain), je suis prête à me lancer et à faire mes preuves !



Mes compétences :

Phoning

Microsoft Outlook

Prospection commerciale

Navision

Sage

Contact client

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Word

Organisation du travail

Sens du contact