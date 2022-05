Marina LANDINA

Chef de produit et responsable de marques dans des chaînes de PAP, de maroquinerie et d’accessoires à Moscou pendant cinq ans, j’ai emménagé en 2009 à Paris où j’ai validé mon expérience professionnelle par une formation spécialisée dans la mode.



De nationalité Russe et trilingue (russe, français, anglais), je cherche actuellement un poste de chef de produit ou de responsable de zone export pays de l’Est ou Russie. Depuis toujours fascinée par la mode, le design et la création, je connais bien le marché, je maîtrise tout le processus de développement des collections et je suis à l’aise dans les négociations avec des partenaires internationaux.



Mes principales compétences professionnelles :



- Planification des budgets, des collections et des ventes;

- Analyse des indicateurs de performances des marques : quantité, CA, marges;

- Conception de produits de la création au lancement :

briefings des collections, développement produits, sélection des modèles;

- Stratégie et positionnement des marques, élaboration des prix;

- Animation des ventes, promotion, soldes, merchandising;

- Gestion des achats, du panel fournisseurs, sourcing, négociations;

- Etude de la cible, du marché, de la concurrence, des tendances;

- Maîtrise des chiffres, ratios, tableurs Excel …



Mes compétences :

Négociations

Maroquinerie

Développement

Création

Marketing

International

Mode

Merchandising