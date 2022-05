Marina LAPORTA-COFFIN

Avec une expérience tant en cabinet qu'en entreprise et ce dans différents secteurs d'activités (santé, btp, vins et spiritueux, etc), j'ai pu intervenir aussi bien en amont sur la recherche et la veille juridique, qu'en aval sur la vérification de la conformité de contrats ou d'appels d'offre.

J'ai notamment eu en charge la rédaction de contrats, avenants, contentieux) ou encore la constitution de dossiers et le recouvrement.

A même d'intervenir dans différents domaines du droit (bancaire, immobilier, droit des marques) je suis également capable d'être l'interface avec le terrain ou des filiales ou encore de participer à l'optimisation de la performance commerciale de part l'expertise juridique mais également par la gestion pertinente de la facturation ou des indicateurs.

Disponible immédiatement et doté d'un anglais courant je suis disponible immédiatement.