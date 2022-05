Marina LEBRON

Forte de 15 ans d’expérience professionnelle ,je suis bilingue espagnol mais également capable d'accueillir ou de conseiller une clientèle en anglais .



Je souhaite continuellement enrichir mes connaissances et améliorer mes compétences.

Je suis à la recherche active d'un poste polyvalent où je peux mêler le contact que j’apprécie et mes capacités d’assistante commerciale .

Ma motivation, mon dynamisme et ma force de proposition sont mes atouts principaux.



Ambitieuse, et organisée je m’adapte facilement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Scanner 3D

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Publisher