Marina LESCOP

Je recherche pour vous le meilleur financement dans les domaines suivant : Résidence principale, secondaire et locative, le rachat de vos prêt immobilier, les travaux et les rachats de soulte (divorce) et ceci GRATUITEMENT.



Nous venons d'ouvrir la nouvelle agence Moncourtier-crédit.com dans le quartier de Bellevue à Brest, 16 Place Napoléon III, qui sera mon nouveau lieu de travail.



Un nouveau collègue viendra me rejoindre à partir de mi-février



Voici mes coordonnées 07.62.93.97.67 ou mlescop@moncourtier-credit.com







Mes compétences :

Prêt immobilier