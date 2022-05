Marina LÉVÈQUE

Je suis à la recherche d'un emploi de serveuse ou ce qui est lié à l'opératrice de saisie, éventuellement vendeuse.

J'ai obtenu un CAP vendeuse avec une expérience de 3 ans sur Paris j'ai fais de la vente, manutention, accueil et conseil au client.

Ensuite j'ai suivi des cours d'opératrice de saisie sur une durée de deux mois.

J'ai une expérience de 17 ans sur Paris, j'ai acquis une vigilance,rapidité, programmation des plans de saisie,conseils au clients sur la saisie, responsabilité des bureaux, vérifications et comptages des documents.

Et ensuite serveuse.

J'ai une expérience de 4 ans sur Aubais.

Je peux bénéficier de l'AFPR (action de formation préalable au recrutement) stage de 1 à 11 semaines non rémunéré avant embauche.



Mes compétences :

Opératrice de Saisie

Secretariat

Serveuse

Vendeuse