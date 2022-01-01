Marina Liliane N'DIAYE

Université De Cocody - Chaire UNESCO Pour La Culture De La Paix (Abidjan)
Abidjan2013 - 2014CERTIFICAT EN FORMATION CONTINUE DE GESTION DE PROJET DE DEVELOPPEMENT
COMPÉTENCES ACQUISES:ÉLABORATION D' UN ARBRE A PROBLÈME,et D' UN ARBRE A SOLUTION DANS LA GESTION D' UN PROJET, ÉLABORATION D' UN QUESTIONNAIRE A SOUMETTRE A UNE CIBLE DANS LA GESTION DE PROJET; COLLECTE DE DONNÉES STATISTIQUES ; ANALYSE ET INTERPRÉTATION DE DONNÉES STATISTIQUES
ACTIVITÉ ANNEXE: EXPERTISE ET DIMENSIONNEMENT D' UNE INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES.