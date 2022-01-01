Menu

Marina Liliane N'DIAYE

ABIDJAN

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • CONCEPT ET TECHNIQUE EN ENERGIE - COMMERCIALE

    maintenant

Formations

  • Université De Cocody - Chaire UNESCO Pour La Culture De La Paix (Abidjan)

    Abidjan 2013 - 2014 CERTIFICAT EN FORMATION CONTINUE DE GESTION DE PROJET DE DEVELOPPEMENT

    COMPÉTENCES ACQUISES:ÉLABORATION D' UN ARBRE A PROBLÈME,et D' UN ARBRE A SOLUTION DANS LA GESTION D' UN PROJET, ÉLABORATION D' UN QUESTIONNAIRE A SOUMETTRE A UNE CIBLE DANS LA GESTION DE PROJET; COLLECTE DE DONNÉES STATISTIQUES ; ANALYSE ET INTERPRÉTATION DE DONNÉES STATISTIQUES
    ACTIVITÉ ANNEXE: EXPERTISE ET DIMENSIONNEMENT D' UNE INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES.

Réseau

Pas de contact professionnel