Marina MACELLARO

Je suis en charge de la qualité des messages destinés aux clients PRO PME pour l'amélioration de leur Expérience Client.

Expert communication de la vente à l'installation.

Garante des Plans de communication du Parcours Achat.

Collaboration avec les chefs de produits marketing + process+Web .

Rebranding de la marque - Communication autours des impacts .

Création et validation de maquettes en collaboration avec le marketing et le process lancement d'offres.

Etude sur l'amélioration de la communication écrite clients pro sur clients fictifs/Chef de projet

Mise en avant du Web et de la digitalisation.

Mon métier me passionne !



Mes compétences :

Bienveillance

Esprit d'équipe

Audace

Créativité

Gestion de projet

Rigueur