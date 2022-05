Marina MACHADO

Forte d’une expérience commerciale de plus de 10 ans, j’ai développé mon expertise B to B dans la vente de services financier (leasing) ainsi que de solutions technologiques (IT) et aéronautique. Formée à une approche de vente consultative, j’ai développé mes compétences à l’international en travaillant pour des sociétés avec une forte culture du résultat, gagné des contrats auprès d’entreprises de toutes tailles (TPE, PME, Multinationales) dans différents pays à travers la Région EMEA. Trilingue (Français/Anglais/Portugais), adaptable, organisée et déterminée, je suis intéressée par un poste à responsabilité commerciale basé dans la région Sud-Ouest afin de relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Reporting

Marchés publics

Développement commercial

Automobile

ERP

Fidélisation client

Prospection internationale

Prospection commerciale

Nouvelles technologies

Informatique

Négociation

B2B

Adaptabilité

Négociation internationale

Gestion de la relation client

Vente

Location longue durée

Leasing

Fleet management