Besoin d'une personne quelques heures par semaine ou par mois pour saisir vos factures d'achats et de ventes, de faire vos rapprochements bancaires,de préparer votre TVA, de faire le suivi des comptes fournisseurs et la préparation des règlements, l'établissement et la relance des factures prorata... Je vous propose mes services en collaboration avec votre expert comptable.