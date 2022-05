Marina MALHEIRO

Jeune diplômée en Master 2 Pratiques du Développement de l'Université Paris I Sorbonne-Panthéon, je suis à la recherche active d'un emploi dans le domaine de la Planification et Aménagement urbain, en rénovation et restructuration urbain.



Durant mon cursus universitaire, je me suis spécialisée dans la mise en place de projets dans les pays dits « du sud ». A leur égard, je m'intéresse avant tout aux problématiques urbaines. Je cultive cet intérêt suite aux deux expériences de terrain que j'ai eu au Brésil et qui concernèrent la mise en place de projets au sein des favelas.



En outre, je suis une personne autonome et très motivée, qui apprend rapidement sur le terrain. J'ai des compétence en analyse, en expertise et en diagnostic urbain ainsi qu'en DAO (Dessin Assisté par Ordinateur), en CAO (Cartographie Assistée par Ordinateur) et en SIG (Système d'Information Géographique). Enfin, je parle le français et le portugais couramment et possède un niveau correct en espagnol.



Mes compétences :

Philcarto

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Data Access Object

ArcGIS

Adobe Illustrator

AutoCAD

QGIS