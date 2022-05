Marina MAURY-BENICHOU

Apres 3 années (1999-2003) passées sur les bancs de la fac a me demander comment contribuer a l’émergence d'un monde "meilleur" en section Géographie, je me rends compte que face a mes beaux idéaux, le chemin sera différent pour y arriver, et je décide qu'après toute les belles théories, il est temps de faire place a plus d'expériences, et j'ai très envie d'approcher l'individu au plus près de son intimité, son moi profond pour faire germer la graine qui le rendra conscient, intelligent et Beau, en harmonie avec sa nature d'Etre humain, d'Etre divin : c'est pourquoi j'en suis venue à préparer un diplôme d'Esthéticienne (2005-2006)qui ne m'a pas tout a fait convaincu mais qui m'a ouvert un chemin vers l'Autre, celui qui recherche un mieux dans son corps, dans sa peau, dans son esprit afin de se sentir Bien.

Passionnée depuis une 20 ene d'années par l'Ayurvéda, soit bien avant que je n'entame mes études supérieures,je trouve enfin comment concilier convictions personnelles, intérêt général, et carrière professionnelle, en introduisant l'Ayurvéda dans ma vie professionnelle par la pratique des Massages Ayurvédiques ( Formation Tapovan 2011), ce qui était il y a 15-20 ans encore peu connu,émerge peu à peu, bien sûr la pratique du Massage n'est qu'une partie de cette magnifique Science de la Vie que nous fait partager l'Inde d'où elle nous vient ou revient car malgré l'oubli dans laquelle elle était tombée (+ ou - 5000 ans), elle a su voyager dans le temps et l'espace, et peut-être sans le savoir faites vous déja de petites choses quotidiennes qui contribuent à vous garder en forme et en bonne santé, afin que la lumière de votre être fasse resplendir votre beauté naturelle plus longtemps, UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN, voilà le secret de la Longévité, et de la Beauté, et peut-être d'un monde "meilleur" ou tout simplement plus en Harmonie, car si nous nous trouvons au meilleur de nos qualités, cette force est contagieuse et c'est notre environnement qui en profite également.



Je me présente donc comme une Thérapeute au sens large car tout comme le monde est en train de changer, les concepts et les mots doivent suivre le pas des métiers qui évoluent, je prends soin de Moi, de la Planète et des Individus qui font la démarche de vouloir se sentir Bien, Mieux pour à leur tour pouvoir prendre soin d'Eux, de la Planète et d'autres Individus.



Je suis donc professionnellement toujours en" reconversion" car je souhaite trouver ma vocation, il est important pour moi d'aimer ce que je fais dans la durée, car je travaille toujours en y mettant le meilleur de moi, mais il faut bien avouer que c'est un travail de longue haleine quand on ne rentre pas dans les petites cases !

L'idéal serait de pouvoir faire tout ce que je sais faire et même plus, j'aime apprendre de nouvelles choses, je suis une passionnée, quand je crois à ce que je fais, j'y met beaucoup d'énergie



Mes compétences :

Beauté

Massages Ayurvédiques

Cuisine Fusion

Garde d'enfant