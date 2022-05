Marina MILITON-PETIT

Décidemment prête à aborder cette seconde partie de ma vie,



armée d'une solide experience dans l'administratif : secretariat et comptabilite, mais aussi dans l'immobilier, je fus propriétaire de biens immobiliers dont je m'occupais,



je me mets à la disposition des Entreprises pour les aider dans leurs travaux réguliers administratifs.



Une expérience de 7 années auprès d'entreprises en difficultés me permet, aujourd'hui d'offrir un soutien pour effectuer des rattrapages administratifs : secrétariat, classement, saisie d'écritures comptables etc...



Aujourd'hui je me partage entre mon travail en Freelance et ma passion pour les motos et véhicules anciens. J'ouvre les portes de ma maison à ceux qui ont envie de passer un bon moment à la campagne, à une heure de Paris par autorote A4, une maison adossée à une coline boisée, de construction récente mais dans une ambiance ancienne (tomettes, cuisinière à bois,..) j'essaie de redonner à ma maison ces parfums qui sont tant oubliés, et ainsi boire avec mes Hôtes un verre de liqueur d'épine noire ou de coquelicot...



Mes compétences :

Classement

Comptabilité

Secretariat