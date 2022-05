Marina MONNIER

Titulaire d'un master en gestion de l'information de l'EBD ( École Bibliothécaires Documentalistes) à l'Institut Catholique de Paris, je suis en mesure de travailler dans des structures variées ( juridique, culturelle, tertiaire...).



Forte de mes différentes expériences et stages professionnels, j'ai acquis une capacité d'adaptation me permettant de travailler en équipe ou en totale autonomie.



J'occupai un poste d'archiviste-documentaliste (prestataire) chez EDF en charge de la documentation du site, du suivi des archives des centrales en fermeture et du développement d'un nouvel outil de gestion documentaire.



Mes compétences :

Cindoc

Factiva

SharePoint

PMB

Documentum

Word

Lotus notes

Gestion de l'information

Documentaliste