Marina MONTEIRO

De formation et d’expérience professionnelle en tant qu’Assistante de Manager, je pourrais mettre à votre service mes compétences acquises au cours de mes formations.



Mes dernières années d’expérience en alternance au sein de la SNCF mais également au poste de secrétaire polyvalente au sein de la société Trame m’ont permis d’acquérir des compétences relationnelles et rédactionnelles, ainsi qu’une maîtrise des outils informatiques. Je suis dans la capacité de préparer et de faciliter le travail d’un supérieur hiérarchique ou d’une équipe notamment dans le domaine des relations internes et externes, dans des outils d’aide à la décision ainsi que dans l’organisation de l’action. J’ai pu gérer de véritables projets répondant aux besoins d’une entreprise. Mon sens de l’organisation, mon autonomie et ma prise d’initiative ont été mis en avant lors de mes différentes périodes de formations en entreprise.



Vous pourrez compter sur mon dynamisme, mon implication dans le travail, ma ponctualité et mon intégrité professionnelle.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access