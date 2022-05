Marina MORLAAS-COURTIES

Recherche emploi en archéologie, patrimoine.

Titulaire d'un master en archéologie Antique, je travaille depuis 2007 pour des organismes d'archéologie préventive en qualité de technicienne de fouilles.

Mon cursus universitaire, professionnel et bénévole m'a permis de me spécialiser sur le terrain mais également en recherche, étude de céramiques antiques en Aquitaine méridionale, et dessins.



Mes compétences :

Archéologie

Art

Céramique

DAO

Histoire

Histoire de l'art

Photographie