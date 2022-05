Marina MOROLI

Vivement intéressée aux questions environnementales, face aux défis mondiaux d'éliminer la pauvreté, de faire face au changement climatique et de préserver la biodiversité, je suis engagée dans des actions de coopération visant à promouvoir la gestion durable des terres, à renforcer la résilience des petits agriculteurs aux changements climatiques, à atténuer les risques qui découlent de la rupture des équilibres écologiques et qui entravent le développement.

Polyvalente, créative et rigoureuse, j'aime analyser le contexte par une approche pluridisciplinaire, identifier les contraintes et élaborer des projets et des plans d'action précis construisant des solutions concrètes et transversales.

Dotée d'un sens fort des relations humaines, j'aime partager les connaissances et faire circuler l'information.



Mes compétences :

Biodiversité

Biologie

Changement climatique

Communication

Conseil

Coordination

Développement durable

Environnement

Formation

Relations publiques

Santé