Marina MUNOT

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi d'assistante commerciale.

Ma formation de BTS Négociation Relation client m’a permis de développer mon sens relationnel ainsi mon organisation. Mes diverses expériences professionnelles qui ont suivie m’ont permis d’effectuer un grand nombre de taches variées.



J’ai également effectué 3 années à l’étranger et souhaites aujourd’hui revenir en France, plus particulière dans le Sud Ouest. Celles-ci ont été pour moi une grande découverte, qui m’ont permis une plus grande ouverture d’esprit.



Je suis rigoureuse, organisé et surtout très motivée . Je suis toujours à l’écoute afin de pouvoir apprendre, découvrir et surtout améliorer au mieux mes activités.



Mes compétences :

Pack Office, Salesforce.com, SAP, Windows