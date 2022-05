Marina NIKITINE

Anciennement professeur de littérature et de langue française en collège et en lycée ( Éducation Nationale) traductrice français-russe, j'ai souhaité changer d'orientation professionnelle et pour cela me reconvertir dans le dessin en BTP. J'y ai travaillé deux ans avant que la crise dans le bâtiment n'impacte mon département. De ce fait, je cherche un poste d'assistante de gestion.



Mes compétences :

Développement personnel

Formation

Gestion de projet

Internet

Voyages

Sketchup

Microsoft Office

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Partenariats