Marina OFFICIEL

Marina, (auteur/compositeur) interprète d'une voix cristalline des textes ciselés sur les sentiments, les désillusions, mais aussi les espoirs et quelques coups de gueule sociétaux, en s'accompagnant de sa guitare ou de son piano, sur un style pop épuré.



Une formation à l’école des Musiques Actuelles à ATLA, de nombreux concerts en solo, ou bien encore accompagnée, en passant par l’expérience ineffable de la Star Academy, lui permettent d’apprendre les rouages du métier, de prendre de l’assurance et d’acquérir une véritable identité musicale.



Elle sort "Libellule", son premier album en 2008, entourée du chanteur Da Silva et de Christophe Mali du groupe Tryo qui partage un duo avec elle. L’album reçoit de belles critiques et lui permet de présenter son univers lors d’une première tournée à travers la France à quatre musiciens.



Quelques mois après, elle repart en tournée avec une formule plus acoustique à seulement deux guitares. Elle se présente dans des lieux intimistes, et redécouvre le plaisir de la proximité avec son public, ce qui lui donne l’idée des « concerts à domicile » et de partager des moments privilégiés avec ses auditeurs.



En revenant à ses racines et ses influences musicales, et entourée de musiciens passionnés, elle écrit et compose de nouveaux titres, plus libres et plus matures, et prépare un nouvel opus pour 2012.



Elle défend la chanson française avec sincérité, et reste une artiste authentique.



