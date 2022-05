Bonjour, Madame, Monsieur. Actuellement à la recherche d'un poste , c'est dans ce cadre que je vous sollicite. Titulaire d'un diplôme en d'Arts plastiques, et CAP en Commerce j'ai également une solide expérience. En outre, mon sens du relationnel et ma facilité d'élocution me permettent d'avoir de bons contacts et les qualités d'ecoute et d'adaptation indispensables poer ce secteur d'activité Par ma nature sérieuse et volontaire, je suis prête à m'investir pleinement dans la réalisation des missions qui me seront confiées. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer à mes sincères salutations. Marina Okicheva.