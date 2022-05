Marina OLMO

Vous êtes une TPE, une PME, un artisan, un commerçant ou une profession libérale ?



Vous cherchez à développer votre entreprise ou à optimiser son efficacité ? La gestion administrative vous prend du temps et grève votre productivité ? La maîtrise des coûts est un critère essentiel pour vous ?

A chaque étape de la vie d’une entreprise les besoins diffèrent et nécessitent une adaptation qui ne relève pas forcément de l’embauche. Or, par manque de temps, la gestion administrative et comptable peut devenir lourde et contraignante…



Seuls, nous pouvons faire si peu ;

Ensemble,

nous pouvons faire beaucoup.

« Helen Keller »



Faire son bilan et répondre aux obligations légales, c’est bien. Partir de sa comptabilité pour anticiper l’avenir et prendre les bonnes décisions, c’est mieux !

ALP Financepro vous propose une assistance personnalisée dans le suivi de votre gestion. Mise en place de budgets, de suivi de trésorerie ou de tableaux de bord, des outils à votre disposition adaptés à votre activité, sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour gérer votre société en toute sérénité. Parce que tout le monde n’est pas financier mais qu’il est essentiel pour un chef d’entreprise de comprendre et maitriser tous les paramètres de son activité.

Quant à vos projets d’investissement, sollicitez nous ! Notre connaissance du domaine bancaire ( plus de 20 ans d’expérience auprès des entreprises et professionnels ) associée à la connaissance de votre entreprise sont le gage de conseils avisés.



Exemple de prestations :



* Indicateurs de gestion

* Suivi de trésorerie

* Reportings périodiques

* Budgets prévisionnels

* Business plan

* Rentabilité d’investissements

* Patrimoine du dirigeant

* Audit des conditions bancaires

* Recherche de financement

* Décharge administrative et comptable (poste client, fournisseurs...)

* Missions commerciales ponctuelles



N’hésitez pas à me contacter pour envisager une collaboration personnalisée.



