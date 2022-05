Marina PAPIN

Bonjour,



Educatrice spécialisée diplômée d'état en juin 2012, j'ai notamment exercé dans le secteur de la protection de l'enfance.

J'ai principalement travaillé dans des foyers et au sein d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance. C'est dans ce contexte que j'ai pu mener des interventions éducatives et sociales auprès de mineurs confiés et, accueillis chez des assistants familiaux. J'y ai ainsi mené un véritable travail de proximité en liens avec les familles, avec les équipes et, avec les partenaires dans l'intérêt de chaque enfant.



Je suis force de propositions et en capacité de m'adapter rapidement.