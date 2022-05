Marina PAURELLE

Je m'appelle Marina j'ai 19 ans, passionnée par les animaux depuis petite j'ai commencé l'équitation et donc en grandissant j'ai voulu en faire mon métier en tant que cavalière professionnelle mais le domaine étant compliqué je me suis redirigé vers le service à la personne où j'ai obtenu mon diplôme CAP SMR.

J'ai ensuite poursuivi avec une première BAC PRO SAPAT ou j'ai arrêtée en milieu d'année car je me suis rendu compte que cela n'était pas pour moi. Actuellement je fais ma formation d'assistante vétérinaire qui me plaît beaucoup

Dynamique, patiente, et à l'écoute j'aime apprendre et surtout prendre soin de nos petits animaux



Mes compétences :

Dynamisme

Analyser écouter réfléchir agir

Travail en équipe