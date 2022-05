Marina PÈPE

Actuellement titulaire d'un BTS Tourisme et passionnée de voyages, je souhaite développer et concrétiser mon projet professionnel lié aux métiers de forfaitiste et de chef de produits touristiques chez un Tour Opérateur.



Pour cela, j'ai été accepté à l'EFHT de Paris pour l'année scolaire 2014-2015, afin effectuer un Bachelor Tourisme en alternance. Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise susceptible de m'accueillir en contrat de professionnalisation ou en stage alterné.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Amadeus CRS

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux