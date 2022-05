Marina PERICH

Mes compétences:

- Stratégie de marque : audit, plateforme, création de marque, repositionnement, architecture, co-branding …

- Management de marque: identité visuelle, retail, packaging, outils commerciaux, charte graphique, brand book...

- Gestion de problématiques multi-secteurs (institutionnel et grand public)

- Maîtrise de la relation commerciale au niveau international

- Orientée résultats: suivi de la performance et reporting

- Management et recrutement d’équipes

- Pilotage de prestataires

- Anglais et espagnol courants



Mon parcours:

15 ans d’expérience en agence de Branding et Design

Guidée par la performance et avec une attention toute particulière accordée à la création.

Plusieurs défis ont marqué mon parcours :

- construction d’une identité de marque forte et pérenne pour NESPRESSO

- relifting de l’identité de marque de la GMF inchangée depuis 18 ans en intégrant la problématique de l’adhésion de l’interne

- création de la marque Pullman pour le Groupe ACCOR en conséquence à la réorganisation de son portefeuille de marques

- définition de l'identité retail de marques luxe du Groupe L'OREAL