Marina PICHARD

Proposer des Voyages Adaptés destinés à tous est notre métier.

EVADTOURS, Agence de Voyages, spécialisée dans l'organisation de séjours pour les personnes souffrant d'un handicap mental, psychique, moteur ou sensoriel, propose des séjours de vacances Tout Compris en Hôtellerie et Pension complète.

EVADTOURS se positionne ainsi sur tous les types de Handicap :

EVADTOURS propose des séjours tout compris en France et à l'Etranger pour les personnes souffrant d'un handicap mental

ECODETENTE, propose des séjours de Proximité à Prix Modérés, en France, pour le même public

SEJOURS POUR TOUS propose des séjours pour toutes les Personnes à Mobilité Réduite, en France

SENS ET DECOUVERTES propose des séjours en France pour les personnes souffrant d'une déficience Sensorielle, visuelle ou auditive



