Marina PILLITTU

CHARGEE DE RECRUTEMENT A LA RECHERCHE D'UNE ALTERNANCE.



Actuellement apprentie en 2ème année de BTS Assistant de Manager, je souhaite intégrer dès la rentrée prochaine une formation RH.

Admise à l'école Pigier à Nantes pour la licence Consultante en Recrutement et Travail Temporaire, je suis à la recherche d’une entreprise qui me permettrait d’allier enseignement théorique et formation pratique.

Mon côté relationnel et mon expérience dans la gestion administrative RH de l’entreprise où je travaille actuellement, m’ont donné l’envie de me diriger vers ce cursus.

Dynamique, motivée, et ayant de l'expérience professionnelle derrière, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement afin de peaufiner mes connaissances en RH.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word 2010

EBP Compta