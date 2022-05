Marina PIRES

Actuellement en licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines en alternance à l'IUT Paris Descartes, je suis à la recherche d'une entreprise dans le cadre de ma poursuite d'études en Master (1 & 2) Gestion des Ressources Humaines au sein de l'école SUP DES RH.



L'emploi que j'occupe chez Sushi Shop depuis mars 2015 m'a permi d'acquérir des connaissances en recrutement, formation et administration du personnel.



De nature polyvalente, sérieuse et persévérante, je souhaite intégrer une entreprise en alternance afin d'apprendre davantage au sein du secteur des Ressources Humaines.