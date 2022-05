Marina PLAGNES

Jeune femme de 30 ans, je suis actuellement en poste pour la société Kuhene + Nagel en tant que contrôleur de gestion en région lyonnaise. Je gère 13 sites logistiques.



Je suis mobile France entière.



Je suis titulaire d'une licence professionnelle Management Logistique Opérationnel, et d'un DU Gestion des Opérations Logistiques(titre homologué bac+4), effectués en alternance au sein de l'entrepôt Kuehne+Nagel à Châtres-en-Brie (77).



J'ai été apprentie au sein du service Qualité, méthode, projet et système d'informations de ce site, où j'ai réalisé une mission d'optimisation des zones de contrôle avant expédition, en termes d'organisation, de fluidité et de sécurité.



J'ai des connaissances générales en logistique telles que la stratégie logistique, la gestion d'entrepôt, la planification, les méthodes logistiques, le management des hommes, le droit du travail et des transports, etc.



Mes compétences :

entreposage

Gestion de projet

Gestion des stocks

Management

Organisation

Planification

Techniques de management

Techniques de planification