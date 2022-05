Travailler fait parti de mon équilibre personnel .

Dynamique , souriante j’aime le contact humain ; je suis prête à relever des nouveaux défis et à être formée sur de nouveaux postes qui n’ont rien à voir avec mes compétences ,même

si je dois recommencer au plus bas et gravir les échelons .

Je suis faite pour travailler en équipe , je suis compréhensive , toujours à l’écoute des autres .

Ponctuelle , spontanée et dévouée dans tous les postes ou j’ai pu travailler , je me sens les capacités de travailler pour vos entreprises , ayant toujours été dans le commerce et la distribution .

Je souhaite que vous me contactiez , si besoin , pour n’importe quel postes à pourvoir et suis disponible immédiatement .

Je me tiens à votre disposition pour tout autre question , ou pour un éventuel entretien que vous voudrez bien m’ accorder .

Veuillez agréer , Monsieur ,Madame , mes sincères salutations distinguées



Mes compétences :

Responsable de rayon

Vendeuse

Vente