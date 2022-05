Marina POMARES

D'origine Espagnole née à Toulouse, Marina découvre le flamenco à l'âge de 12 ans qu'elle pratique durant 2 années consécutives à Muret (Alégria). C'est alors que naît une passion débordante pour cet art et elle décide de continuer sa formation au centre de flamenco « La Nimena » dirigé par Anne Lise Coste qui fut formée par de grands maîtres de Séville.







Marina va se perfectionner encore en suivant des stages de formations intensifs à Toulouse, mais également Séville et Jerez, accompagnée et dirigée par de grands noms de cet art tels que Jose Manuel El Oruco, Manuela Rios, Mercedes Ruiz, La Moneta, La Chiqui de Jerez, Saray De Los Reyes, Juan De Los Reyes, Javier Latorre, La Lupi, et bien d'autres encore.







A l'âge de 15 ans, Marina commence à se produire sur scène au « Rex de l'humour » à Toulouse, suivi de plusieurs tablaos entre Toulouse et Tarbes.











Sa créativité frêle et atypique, son élégance et sa passion sont ses meilleurs atouts sur scène, sa danse est un parfait mélange de rage sublimée, d'expressivité et de « duende ».



Mes compétences :

Stage Manuela Rios bata de cola avancée (Sévil

Stage Carmen Ledesma avancé chorégraphie (Sévi

Stage Manuela Rios intensif chorégraphie (Sévi

Stage Almudena Serrano avancé chorégraphie (Sévi

Stage Marta Arias bata de cola avancé (Séville

Stage Mercedes Ruiz cours particuliers niveau av

Stage Lattore Javier intensif (Jerez De La Fron

Stage Saray De Los Reyes niveau inter et avancé

Stage La Chiqui de Jerez avancé (Jerez De La Fro

Stage La Moneta master class (Toulouse).

Stage La Chiqui de Jerez niveau inter et avancé