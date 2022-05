Marina PRADEL

Bonjour , j’ose mettre ma candidature en ligne pour trouver un poste entant que serveuse ou vendeuse

j’ai travailler auprès de plusieur hotel ainsi que l’ hôtel Président Wilson.. , j’ai deja pu travaillé auprès de grande enseigne entant que serveuse et vendeuse, j’ai de la expérience et je maîtrise couramment le français et l'anglais en cours d’apprentissage.



J’ai une excellente présentation, je suis flexible et très dynamique, j’ai le sens de l'accueil, et de l'initiative.



Je suis minutieuse,j’aime accueillir les clients VIP et je suis rapide à leurs demandes.

Je sais gérer une équipe d'environ 6 personnes. Je suis très organisé.



Mes compétences :

Organisation du travail

Autonomie

Vente

Gestion

Sécurité au travail

Amélioration continue

Secrétariat

Services

Hôtellerie

Adaptation