Marina PRESTI

Après un parcours de plus de vingt années dans l'antiquité "Essentiellement meubles et objets d'art populaire savoyards", et un changement de région, je me suis orientée tout naturellement dans le domaine de la peinture....

En tatillonnant pendant quelques mois, j'ai trouvé une technique qui me permet aujourd'hui de peindre avec les mains, des formes presque fractales, très colorées... Je vous invite à visiter mon site.



