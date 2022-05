Marina PRÉVOST

Description

Agence I. Marina Murier-Prévost :1ère agence suisse de traduction, interprétation, d'affaires et conseil travaillant exclusivement à partir ou vers la langue portugaise.

www.juris-traduction.ch



Contact

Mobile: +41.(0)77.484.11.69

Bureau: +41.(0)22.548.01.69

e-Mail: marina.prevost@juris-traduction.ch

ADRESSE

Pour des raisons évidentes d'efficacité le bureau professionnel se trouve à deux pas des consulats généraux (Portugal, Brésil et Angola) et des organisations internationales (ONU, UNHCR, CICR, OMPI, BIT, UIT, etc.).

Chemin des Fins, 9 B

CH - 1218 Grand Saconnex Canton de Genève SUISSE





Marina Mürier-Prévost

Juriste - Linguiste

Traductrice Interprète Expert devant la Cour Pénale Internationale de La Haye

Portugais PT-BR ↔ Français ↔ Espagnol ↔ Portugais PT-BR

Membre de l'association Women Lawyers Switzerland