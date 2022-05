Marina RODRIGUES

Avocate fiscaliste depuis 2005, je conseille les entreprises et les particuliers dans le cadre de leurs problématiques fiscales tant nationales qu'internationales, et les assiste lors de contentieux fiscaux. J'ai développé une expérience particulière en matière de cessions/acquisitions d'entreprises, de structurations/restructurations de groupes y compris à l'international, de fiscalité patrimoniale et de perquisitions fiscales.



As a tax lawyer since 2005, I advise corporate and individual clients on both domestic and international tax matters, and assist them during tax litigation and audits. In particular, my area of expertise covers M&A transactions, group structuring/restructuring - including internationally -, personal tax matters, and tax searches and seizures.



Mes compétences :

Fiscalité internationale

Fiscalité

Conseil aux entreprises

Droit fiscal

Fiscalité patrimoniale

Contentieux fiscal