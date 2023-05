Marina SLAVOVA

Psychologue clinicienne et psychothérapeute pour enfants, adolescents et adultes.

Spécialisée aussi en développement typique et atypique (du nourrisson à la personne âgée).



Entretiens cliniques, entretiens familiaux, bilans psychologiques (tests psychométriques, tests de personnalité, tests projectifs) et comptes-rendus.



Victimologie, traumatismes, addictologie, accompagnement à domicile, protection de l'enfance, gérontologie, handicaps, autisme, troubles du comportement, troubles cognitifs, développementaux et neuro-développementaux, clinique du somatique.



Mes compétences :

SPSS

Animation d'ateliers et de groupes

Statistica

Entretien clinique et familial

Addictologie

Victimologie

Accompagnement à domicile

Guidance parentale

Bilans psychologiques et comptes-rendus

Petite enfance, enfance et adolescence

Vieillissement normal et pathologique