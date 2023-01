Marina VIEVA

Expérience confirmée en gestion financière et oprationnel acquise dans un environnement transformation stratégique et opérationnelle et un contexte international.



Forte capacité à identifier avec précision les besoins opérationnels de l'entreprise et à développer des solutions visant à réduire les coûts, accroître les bénéfices et améliorer l'efficacité organisationnelle.



Leader naturelle dotée d'excellentes aptitudes à la négociation et de solides compétences managériales au service de l'entreprise.