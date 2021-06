Marine BERNIER

Sélectionnée par le Centre de Formation JUVENTHERA, je dois prochainement commencer une formation pour obtenir le BTS MUC ,option Parfumerie et produits de Luxe en 2 ans, par le biais d’un contrat de Professionnalisation.



Sérieuse, disciplinée et à l’écoute, je suis prête a m’investir et à me conformer aux règles de travail imposées par le métier.



Sociable, le contact humain est un de mes points forts. Très souriante, j’apprécie les relations clientèles et le travail en équipe.



Mes compétences :

Informatique

Commerciales