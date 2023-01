Marine CHARLES

Je me suis lancée dans le rôle de rédactrice web en micro entreprise après m’être renseignée et fait quelques tests de textes en ligne. Notamment textbroker.



J’ai véritablement pris goût à ce métier et ce mode de vie, de travail.



Je peux, et je préfère, privilégier des projets sur des projets qui m’intéresse personnellement. On parle tellement mieux de quelque chose que l’on connaît, que l’on aime !



Mais du coup, sur quoi j’aime, ou j’aimerais, rédiger ?

- Des tutoriels, surtout sur les produits Apple ! Je suis équipée et d’ailleurs c’est déjà mon rôle avec mes principaux collaborateurs (ça sonne mieux que « clients ») et puis... si je rends service, ce n’est que mieux ! ;

- Les animaux, et surtout les chiens, je suis dingue de mes goldens ! Je fais partie de ceux qui leur parlent, vous aussi ? ;

- Les séries, ou films, type science-fiction, fantasy... rêvons un peu avec la magie.





Rédactrice web et community manager, 2 métiers qui vont bien ensemble ? Je le pense. Bien que ce soit 2 métiers différents. ACV Synergy m’a lancé ce challenge, que j’ai accepté !



Mes compétences :

HTML

CSS

PHP

SQL

PHPMyadmin

Wordpress

SPIP

ModX

Pixelmator

Coda

Mac OS

Windows

Organisation du travail

Community management

Bootstrap

IWork

HTML 5

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Travail en équipe

Réseaux sociaux