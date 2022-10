Marine DUMONT

Après avoir effectuée et validée deux premières années en communication globale des entreprises et des marques, j'ai décidé de me spécialiser dans les relations publiques, presse et événementiel pour cette 3ème année à l'ISCOM.

Actuellement en Master 1 dans cette même spécialité je poursuis mes études dans le but d'obtenir un Master 2 et enfin entrer dans le vie professionnelle.



L'ensemble de mes stages ont été effectués auprès d'attachées de presse afin d'acquérir le plus d'expérience possible dans ce domaine et en faire un domaine d'expertise. L'évènementiel est aussi une part de la communication qui m'intéresse.

Lors de ma 3ème année à l'ISCOM, j'ai dut réaliser, dans le cadre d'un travail de classe, un évènement réunissant tous les communicants de la Normandie afin de leur présenter la nouvelle filière de l'ISCOM Rouen (Relations Presse, Publiques et Evénementiel). Nommée chef de projet j'ai mener ce projet du début à la fin (logistique, animations, rendez vous avec l'annonceur, la direction de l'école donc et autres intervenants).



Mon prochain stage, au sein de la Fondation Belem (Fondation de la Caisse d'Epargne) devrait m'apporter de nouvelles compétences en matière de gestion d'évènement et peut être dans le domaine des levées de fonds.



Je rédige mon mémoire de Master 1 sur la digitalisation des relations publiques.



Mes compétences :

Attachée de presse

Communication

Evénementiel

Média

Presse

Relation presse

relation publique