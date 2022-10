Marine FESSY-DRUNET

Résumé





HERZO PARIS, Lyon, Mai - Juillet 2013

Assistante marketing / communication



Gestion et développement de la notoriété de la marque sur le territoire national et international :

- définition d'un plan média

- gestion des parutions presse

- aide à la création du site internet

- suivi des missions export (gestion de la communication internationale (salons, catalogues etc.) , suivi de contacts, et mise en place de la prospection pour le marché allemand.)







BBL Transport, Lyon, Janvier-Fevrier 2012

Stage de gestion des opérations import-export



Gestion de la facturation et suivi des dossiers import/export sur la Chine, et l'Europe de l'est.







YSONUT, Barcelone, Mai - Juillet 2011



Assistante chef de produit, marketing



Gamme de produits protéinés :

- analyse satisfaction clientèle

- veille concurrentielle

- mise en place du lancement de nouveaux produits



Gamme de compléments alimentaires :

- prospection clientèle : mailing, phoning

- suivi de prospection clientèle



Mes compétences :

Microsoft office

Ressources humaines

Gestion de projet

Comptabilité

Marketing

Import/export