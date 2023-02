Bonjour, Photographe basée dans le Finistère, Marine Le Tallec à une approche unique de la photographie. Les photos sont remplis d'émotions, et mettent en lumières des moments intimes et spontanés. Rien n'est laissé au hasard en therme de choix artistique, qu'il s'agisse de la composition de la photo, de la lumière, de la couleur. Tout cela permet de déterminer la tonalités globale des photographies de Marine Le Tallec.

L'univers de Marine Le Tallec est doux et intenses à la fois, épurés, minimaliste et chaud.