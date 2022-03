Marine MABSN BUSINESS (BOISSIN)

Vous êtes entrepreneur, créateur, dirigeant et vous aimez travailler avec votre carnets ?



Votre temps est précieux et vous avez besoin de méthodologie ?



Jai une petite révolution pour le monde du papier pour vous ! Mabsn Business cest la possibilité :



- de créer votre carnet/agenda sur-mesure directement en ligne et intégrer des outils puissants spécialement conçus pour votre travail au quotidien ;



- de personnaliser ou créer des outils adaptés à votre métier, vos exigences et votre quotidien (sur devis) ;



Il ne vous reste plus quà me challenger



Ce que disent les clients :



"Parfait ! ... On en a pour son prix puisque nous avons eu de nombreux échanges avec la conceptrices afin qu'elle réponde au mieux à mes attentes. Je recommande ! " (Nacim.H)



" Grâce à MABSN Business jai pu compiler tous mes cahiers en un seul agenda! En plus dêtre ultra canon, jai pu choisir lorganisation à lintérieur! Avoir une visibilité sur plusieurs années... Marine est adorable ! Alors nhésitez plus" (Marieme.P)



"Marine a pris le temps de m'écouter et a immédiatement compris ce que j'avais en tête. Elle est très réactive et offre un travail soigné...Pour la première fois, j'ai mon agenda idéal adapté à mes 2 activités entre les mains !" (Christina.F)



"L'agenda est magnifique ! Une très belle qualité des matériaux ! " Tiffany.M



"Le site est intuitif, la réalisation en ligne est très simple... Marine et disponible, serviable et très pro.

A tester absolument !" (Carole.M)



"J'adore l'agenda sur-mesure que Marine m'a créé ! J'ai également toute une partie dédiée pour animer mes ateliers de conception digitale et pour me fixer des objectifs réalistes !

Je recommande ;)" (Céline.C)



"Immédiatement séduite par le site Mabsn... Ses réponses rapides, claires et détaillées mont permis de créer en toute confiance lagenda qui correspondait exactement à mes besoins. ...Lorganisation de mes 2 activités professionnelles devient un jeu! Je remercie Mabsn pour sa grande disponibilité et son écoute de mes besoins !" Camille.C