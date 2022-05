Marine MARTIN

Consultation de naturopathie en ligne et en Essonne



Je vous guide sur le chemin de votre pleine santé avec un accompagnement individualisé, qui VOUS correspond selon votre morphologie (tempérament), votre rythme de vie, votre vitalité, de manière ludique et en toute bienveillance!



Je vous accompagne, que ce soit pour une intention de prendre soin de vous ou pour optimiser votre santé. Mais également dans les problématiques liées à votre bien être :

Problèmes de peau - Troubles digestifs - Rééquilibrage Alimentaire ou tout simplement dans pour un accompagnement en préconception et grossesse.



A très bientôt pour faire pétiller votre santé grâce à la naturopathie!



Marine - Infirmière et Naturopathe



Rendez-vous sur mon site internet : Https://lorangesanguine.fr